На криворожском кладбище несовершеннолетние курили возле снятого креста, узнали журналисты.

В Кривом Роге Днепропетровской области подростки на кладбище устроили съемки для соцсети Instagram.

Несовершеннолетние сняли крест, сообщил Telegram-канал "Informator Video 18+" и показал ролик с места происшествия.

На видео видно, что на кладбище были три человека, в частности, две девочки. Один подросток держал снятый крест, а девочка курила на его фоне. Также двое подростков стояли возле креста и курили.

В сети сообщили, что устроила съемки компания, которая часто гуляет по кладбищам, пишет krlife.com.ua.

Читайте такжеС матами, алкоголем и "догонялками": на Полтавщине подростки устроили вечеринку на кладбище (видео)Также стало известно, что подростки могли снимать видео на Центральном кладбище или на кладбище, которое находится возле поселка Бажаново.

Напомним, в начале июля в Киеве группа девушек устроила вечеринку на одном из кладбищ. Девушки сидели за столиком возле могилы и пили алкоголь.

Одна из участниц вечеринки разместила видео с мероприятия в Instagram. После того, как о вечеринке на кладбище стало известно широкой общественности, аккаунт, на котором был опубликован ролик, удалили.

Автор: Екатерина Присяжнюк