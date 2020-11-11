Задержанной украинке предлагали "порешать" вопрос за 35 тысяч долларов.

Украинку Дарью Шигаеву, которую арестовали на Бали (Индонезия) якобы по подозрению в хранении наркотиков, отпустили.

Об этом в Facebook сообщил Богдан Логвиненко, который застрял с Дарьей в Индонезии во время карантина.

Он напомнил, что наркотики местные пограничники якобы нашли у нее в посылке с пастилой.

"Она получила посылку от отца - большую коробку пастилы и какой-то тест на границе показал, что в пастиле - наркотики. Распространение наркотиков в Индонезии - смертная казнь... Зная Дашу, я был уверен, что там не может быть никаких наркотиков», - отметил Логвиненко.

Также он рассказал, что им предлагали решить вопрос за деньги.

«"Порешать" предлагали за 35 тысяч баксов, потом за 15. Мы начали поиск адвокатов, похожих кейсов, консультаций от дипломатов. Конечно, никто никаких взяток не собирался платить", - отметил друг Дарьи Шигаевой.

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За освобождение украинки он поблагодарил дипломатов из Министерства иностранных дел Украины.

«Сегодня утром Дашу освободили. Полицейские возможно впервые попробовали сливовую пастилу и сказали, что она вкусная», - пошутил напоследок Богдан Логвиненко.

Как сообщают "Факты", пастилу отправили на экспертизу. Анализы на наличие в крови наркотических веществ взяли и у самой Дарьи. Все это время украинку содержали под стражей. По словам сестры Дарьи - Катерины, после того как эта история получила огласку, правоохранители вели себя с украинкой предельно вежливо. 11 ноября экспертиза была завершена. Выводы экспертов: ни в пастиле, ни в крови у Дарьи наркотиков не обнаружили.

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Автор: Денис Прядко