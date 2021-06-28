В Днепропетровской области священник поставил на место всех, кто поддерживает попов-сепаратистов.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Инсайдер.uа.
Инцидент произошел на концерте в честь празднования по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины. Священник из Православной церкви Украины в своем выступлении назвал местных жителей, которые ходят в храмы попов-сепаратистов, "дерьм*м".
"Я переживаю за Украину. Вы тут все аплодируете этим всем попам-сепаратистам. Понятно? Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо ... Слава Украине, г*вно России!" - эмоционально заявил он.
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