Специалист считает, что в Украине в корне должен измениться принцип расселения.

По состоянию на середину 2024 года, в Украине проживало примерно 30 млн человек. Об этом Центру противодействия дезинформации рассказала директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Она также объяснила, каким образом вычисляется количество людей во время войны.

"Мы пытаемся выяснить численность населения в границах 1991 года - для нас это принципиально. И очертить численность населения в границах территории, подконтрольной легитимной украинской власти... Но есть определенные пределы нашей погрешности, потому что мы делаем не перепись, а оценку. Оценка делается преимущественно по данным трех ведущих украинских операторов сотовой связи - "Киевстар", Vodafone и lifecell", - рассказала Либанова.

Видео дня

Она добавила, что к этим показателям "докручиваются" люди старшего и младшего возраста, которые не пользуются "мобилками". Специалист отмечает, что это в целом сложная методика, но она работает.

"Вот по состоянию на середину прошлого года, где-то 30 млн в границах подконтрольных украинской власти вроде бы есть. Ну я так - очень осторожно, плюс-минус полмиллиона точно", - сказала она.

Также Либанова отметила, что в Украине, вероятно, изменится принцип расселения. В частности, по ее мнению, больше станет населения в центральной Украине - значительно больше, чем сейчас, и это будет касаться практически всех городов. Руководитель института считает:

"Не знаю как селами, потому что, опять-таки, как мы их будем возрождать. Если мы собираемся играть в "шароварщину" и рассказывать, что только в селе украинский дух сохраняется, то это не тот путь, которым надо идти. Надо современное село строить. Я не говорю о многоквартирных домах - не об этом речь. Безусловно, это должны быть частные дома, они не должны друг к другу прижиматься, и должен быть приусадебный участок... Но там должна быть вода, канализация нормальная, электричество".

Она акцентировала, что прежде всего должны быть асфальтированные дороги, которые дадут возможность людям жить в селе, а работать, учиться в городе, иначе "ничего не будет".

По ее словам, еще один кластер - метрополисы - Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса и, возможно, это будет Донецк, и есть возможности туда "дотянуться" Запорожью, если оно сможет выйти из роли определенного спутника Днепра. Как пояснила Либерова, метрополис - не только количество населения, это еще и функции, которые дают возможность осуществлять свое влияние на территорию.

По мнению руководительницы, из Киева надо создавать что-то вроде округа Колумбия (США). Потому что стремление развивать отдельно, например, Ирпень, Боярку и Киев, с ее точки зрения, не может реализоваться с максимальным эффектом. В частности, это должна быть одна система расселения, предоставления услуг, сбора налогов, развития территории, публичной инфраструктуры и т.д. Как добавила Либанова, тогда, возможно, проще, например, превратить Бучу в своеобразный медико-рекреационный хаб. Либанова объяснила:

"Почему Буча? Во-первых, Буча - это своеобразный флаг. Так сложилось и не надо ломать стереотипы, которые можно использовать себе на пользу. Вот есть у Бучи такой имидж сейчас, его надо использовать, это первое. Второе - природные условия. Если объединить еще с Ирпенем, то совсем классно. И река есть, и озера, и леса... Близость к Киеву, не будет проблем у людей, работающих... В Киеве найти персонал - не проблема".

Она добавила, что из этой местности есть прямой путь на западную границу, есть аэропорты и т.д. - на других территориях Украины нет таких преимуществ.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал УНИАН, население Украины сокращается на протяжении десятилетий, а полномасштабное вторжение РФ ситуацию усугубило. Демограф Элла Либанова считает, что сейчас сложно точно спрогнозировать, какая именно численность населения будет через 20-25 лет. В то же время она предполагает, что в Украину вернется треть или даже половина беженцев. Ключевой вопрос заключается в том, когда закончится война, а это - неизвестно. Могу с уверенностью сказать только одно: депопуляция неизбежна.

Вас также могут заинтересовать новости: