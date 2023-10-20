Судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти 9 лет.

Коллекция "Скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах в то время, когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, уже в ближайшее время вернется в Украину. Об этом заявил врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, которые направлены на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", – отметил Карандеев.

МКИП напоминает, что 9 июня Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение вернуть "крымское золото" Украине. Отмечается, что судебные баталии вокруг сокровищ продолжались почти 9 лет. Ранее Верховный суд полностью отказал в кассационной жалобе музеев оккупированного Россией Крыма и оставил в силе решение апелляции, которое удовлетворило все требования Украины.

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Битва за "скифское золото"

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

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