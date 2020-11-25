В октябре апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле о "скифском золоте".

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела о «скифском золоте».

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову.

«Мы можем подтвердить, назначение судьи произошло, теперь может продолжиться рассмотрение нашей апелляции. Мы планируем передачу нашего представления на рассмотрение суда в ближайшее время и надеемся, что новые слушания по существу дела будут назначены уже скоро, максимум через несколько месяцев», – отметила она.

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Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Апелляционного суда Амстердама Марьям ван Пулгейст, нового судью зовут Джерард Левин. «Суд назначил нового судью, (Джерарда) Левина, - отметила она. - Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела». По словам ван Пулгейст, предложения должны быть направлены суду в письменном виде к 8 декабря 2020 года, а встречные ответы на предложения - к 22 декабря.

Возвращение Украине скифского золота: что предшествовало

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музея Аллард Пирсон, истекло 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

16 июля 2019 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама через 6-9 месяцев примет окончательное решение по "скифскому золоту". В суде сообщили, что судьям необходимо получить от сторон спора дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. Украина и РФ имеют два месяца, чтобы предоставить запрашиваемые документы.

В сентябре Украина просила об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте".

В октябре апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле о «скифском золоте».

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Автор: Светлана Закелова