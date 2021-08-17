По данным СМИ, у 57-летнего генерала полиции оторвался тромб.

В Турции на отдыхе скончался бывший руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

По данным "Днепр областной" у 57-летнего генерала полиции произошел обрыв тромба.

Глуховеря последний год занимал должность проректора Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Там также подтвердили информацию о его смерти.

В 2015-2017 годах Глуховеря был ректором днепропетровского ВУЗа, а в мае 2017 года он оставил преподавательскую работу и возглавил областное управление полиции.

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Скандальное увольнение Виталия Глуховери

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения; за рулем автомобиля находился водитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил своему руководителю - после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

27 июля президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

28 июля Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для расследования инцидента с задержанием патрульных.

29 июля Виталий Глуховеря уволен с должности начальника полиции Днепропетровской области.

Автор: Денис Прядко