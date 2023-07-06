Также временная контрольная комиссия в Киевсовете проверит деятельность "Киевгорстроя" и ее руководства.

После скандала с главой "Киевгорстроя" в компании проведут аудит. Его главу Игоря Кушнира отстранили от исполнения обязанностей на время проведения проверки.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, сегодня состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

"В настоящее время руководитель" Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей", - отметил Кличко.

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По его словам, также работает временная контрольная комиссия, которую создали депутаты Киевсовета - она также предоставит результаты проверки деятельности "Киевгорстроя" и ее руководства.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", - добавил городской голова.

Скандал с "Киевгорстроем"

Как сообщал УНИАН, недавно общественность всколыхнуло расследование журналистов относительно деятельности "Киевгорстроя" и его главы Игоря Кушнира.

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения Кушнир несколько раз покидал Украину, в общей сложности находясь за границей восемь месяцев.

Известно, что его семьи владеет люксовой виллой на закрытой территории недалеко от Ниццы.

Недвижимостью владеет жена Кушнира через свою фирму, которая начала активно развиваться после назначения Кушнира на должность руководителя "Киевгорстроя". Ее компания активно активно вкладывает деньги в объекты недвижимости в Литве, Будапеште, Кипре, жилые комплексы в Украине и объекты зеленой энергетики.

Французские агенты по недвижимости по просьбе журналистов оценили виллу в более чем 20 миллионов евро.

В то же время, сам Кушнир ежемесячно ездит за границу и требует выделить из бюджета столицы миллиард гривен на восстановление проектов своей компании, дела в которой с началом вторжения значительно ухудшились.

Журналисты узнали, что Кушнир смог уехать из Украины из-за того, что имеет справку об инвалидности. Во время одной из своих поездок он с женой покорил Эверест. Это восхождение стоило супругам 150 тысяч долларов.

Журналисты обратились к Кушниру за комментарием, но он отказался от беседы и направил письмо, в котором заявил, что не владеет движимым или недвижимым имуществом за пределами Украины.

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