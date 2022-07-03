Петр Андрющенко отметил, что потушить не успели

Мощный пожар вспыхнул в Мариуполе на складе оккупантов. Сгорело все, что россияне награбили у местных жителей.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили мини-склад награбленного в составе СТО. Вчера (2 июля – УНИАН) около 17:00 награбленное вместе с составом вдруг загорелось", - говорится в сообщении.

По его словам, пожарные приехали на место инцидента, но не успели спасти награбленное.

"Очередной Мариупольский окурок отплатил грабителям", - подытожил Андрющенко.

Как ранее сообщал УНИАН, с первых дней полномасштабной войны российские военные отличились грабежами и мародерством. Россияне хватали все, что плохо лежит. Не брезговали даже коврами, сковородками, гигиеническими прокладками, гелями для душа, шампунями.

Министерство обороны Украины составило рейтинг того, что крадут российские военные в Украине. В ТОП-5 вошли бойлеры, носки, военная обувь, унитазы и даже собачьи будки.

Да и сами оккупанты в разговоре со своими женам хвастаются тем, как мародерствует. По словам одного из военных преступников, он "вошел во вкус" и сожалеет лишь о том, что не набрал больше телефонов.

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