Некоторые люди не выходили на улицу с начала полномасштабного нападения России на Украину.

Сотни украинцев в Харькове до сих пор не выходят из бомбоубежищ на улицу. Люди не видели солнце с начала полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Студентка Настя из убежища сдала последний экзамен сессии и окончила первый курс института с отличием несмотря на то, что последние три месяца находилась в укрытии. Девушка успокаивает себя, рисуя, и уже использовала два блокнота.

Район, где она живет, постоянно обстреливают россияне, поэтому возвращаться опасно. При этом она выходит на раз в неделю.

Всего в убежище живут более двухсот человек - дети, взрослые, пожилые люди, а с ними попугаи, кошки и собаки.

"Первые два месяца дети даже отказывались на этаж в туалет подниматься. Боялись очень. А здесь ощущение, что мы в безопасности", – рассказывают жители бункера.

Люди собрали себе кровати, принесли столы, а из одеял, подушек и игрушек обустроили жилье. В то же время они никто не планирует эвакуироваться или возвращаться домой.

"Есть такие люди, которые совсем не выходят на улицу, то, как говорится, срывает крышу. Им нужно, чтобы с ними просто разговаривали, чтобы был какой-нибудь тактильный контакт. Просто взяли за руку и побеседовали. Потому что постоянно находиться в замкнутом пространстве – это очень тяжело", – отметила волонтер Лариса.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине враг ведет активные боевые действия, Изюмское направление остается стратегическим.

При этом начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пока не видит необходимости и предпосылок для эвакуации гражданского населения из Харькова.

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