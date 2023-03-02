Они пытались остановить танковую колонну войск РФ одними лишь автоматами и "коктейлями Молотова".

Год назад, 1 марта 2022 года, в неравном противостоянии с российскими оккупантами в Сиреневом парке Херсона полегли 24 тероборонца. Российские оккупанты расстреляли их из пулеметов и пушек.

"Они хотели уничтожить даже память о мужественных херсонцах, восставших против российской оккупации, но это им не удалось. Горожане самостоятельно похоронили Героев", – рассказали в Херсонской областной военной администрации.

В то же время Херсонский городской совет в Facebook сообщил, что год назад погибло около 30 защитников города, которые пытались остановить танковую колонну войск РФ одними лишь автоматами и "коктейлями Молотова".

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В сообщении отмечается, что в Сиреневом парке мужественные херсонцы обустроили мемориал бойцам Херсонской теробороны, которые погибли в тот страшный день. Уже после деоккупации представителями 124 бригады ТРО было обновлено место памяти.

1 марта 2023 года почтить память погибших пришли к мемориалу родные и близкие, городская и областная власть и неравнодушные херсонцы. В Херсонском горсовете отметили, что в этом парке планируют сделать комплекс садово-парковых и мемориальных сооружений после проведения конкурса и общественных слушаний.

Ситуация на Херсонщине: актуальные новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что на оккупированной части Херсонской области российские войска усилили мародерство. У людей похищают и транспортные средства.

28 февраля 2023 года в районе деоккупированного села Давыдов Брод на Херсонщине мужчина подорвался на российской мине. Ему оторвало часть ноги, травмированного мужчину доставили в больницу.

В течение последнего дня зимы россияне также били по Херсонщине из артиллерии. Захватчики убили четырех человек, еще пятеро получили ранения.

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