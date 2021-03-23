Тем, кто откажется надеть маску, будет грозить штраф от 170 гривень.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут штрафовать за отсутствие защитной маски на улице только тех граждан, которые являются злостными нарушителями.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

Он заверил, что работа правоохранителей не будет направлена на наказание либо штрафование граждан.

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"Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих", – рассказал он.

При этом он подчеркнул, что злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", – подчеркнул он.

Обязательное ношение маски на улице

Кабинет министров расширил перечень ограничений, действующих на территории "красных" карантинных зон. Масочный режим придется соблюдать на территориях общего пользования.

Ограничения будут действовать в парках (гидропарках, лугопарках, лесопарках, парках культуры и отдыха, спортивных, национальных, исторических и тому подобное).

Также придется придерживаться масочного режима на территории памятников культурного и исторического наследия, площадей, бульваров, улицах, дорогах, пляжах, кладбищах.

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Автор: Юрий Годован