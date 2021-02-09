В Украине в будущем отменят так называемую «прописку» - штамп о месте регистрации в паспорте. На смену ему придет электронный реестр с адресами постоянного проживания граждан.
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Нововведения должны будут уже с 1 апреля начать работу в тестовом режиме. Как сообщает OBOZREVATEL, в пресс-службе Министерства цифровой трансформации журналистам ответили на главные вопросы о новых правилах.
Когда отменят «прописку»
Экспериментальный проект с «электронной пропиской» будет запущен уже с апреля. В течение года к эксперименту присоединятся крупнейшие украинские города.
В Минцифры отмечают, что изменение места регистрации – самая популярная государственная услуга в Украине. Правительство работает над разработкой электронной услуги по изменения места регистрации - онлайн в несколько кликов.
Как можно будет прописаться
Чтобы воспользоваться новой услугой, потребуется лишь ID-карта и "Дія" (портал, либо приложение на смартфона).
Заявление заполняется в электронном виде за 10-15 минут. При этом владелец жилья должен будет подтвердить запрос пользователя. Сама услуга будет предоставлена в течение суток.
Владелец жилья получает через «Дію» уведомление и сможет дать согласие прямо со смартфона. А если пользователь переезжает, то сможет так же легко выписаться.
Как показать электронную прописку
Данные о прописке автоматически появятся в єлектронном реестре. После этого не надо будет идти по кабинетам и доносить какие-то справки.
Если есть бумажный паспорт, прописаться онлайн не получится?
Для экспериментального проекта потребуется ID-паспорт. Параллельно идет работа над законопроектом, который зафиксирует изменения на уровне государства.
После принятия закона услуга станет доступной и для владельцев паспортов-книжек. Также документ предполагает:
- отмену штампов в паспортах – подтверждением регистрации места жительства данные о регистрации;
- защиту права собственности – возможность беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом (выписать любое лицо, которое задекларировало свое место жительства в недвижимости владельца);
- отмену обязательного визита в военкомат при смене места жительства онлайн;
- получение пенсии в любой точке Украины - заявление о назначении пенсии и ее получение осуществляется независимо от места работы или места жительства заявителя.
Государство в смартфоне
- Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.
- Приложение "Дія"- это специально разработанное приложение в рамках проекта по диджитализации государственных услуг, созданное для граждан Украины. В этом приложении можно хранить оцифрованные версии своих документов.
- Сейчас пользователям приложения доступна возможность использовать ряд цифровых версий документов с помощью смартфона: электронные паспорта (заграничный и ID-карта), студенческий билет, водительское удостоверение, полис гражданского автострахования, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении и тому подобное.
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