Экспериментальный проект с «электронной пропиской» будет запущен уже с апреля.

В Украине в будущем отменят так называемую «прописку» - штамп о месте регистрации в паспорте. На смену ему придет электронный реестр с адресами постоянного проживания граждан.

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Нововведения должны будут уже с 1 апреля начать работу в тестовом режиме. Как сообщает OBOZREVATEL, в пресс-службе Министерства цифровой трансформации журналистам ответили на главные вопросы о новых правилах.

Когда отменят «прописку»

Экспериментальный проект с «электронной пропиской» будет запущен уже с апреля. В течение года к эксперименту присоединятся крупнейшие украинские города.

В Минцифры отмечают, что изменение места регистрации – самая популярная государственная услуга в Украине. Правительство работает над разработкой электронной услуги по изменения места регистрации - онлайн в несколько кликов.

Как можно будет прописаться

Чтобы воспользоваться новой услугой, потребуется лишь ID-карта и "Дія" (портал, либо приложение на смартфона).

Заявление заполняется в электронном виде за 10-15 минут. При этом владелец жилья должен будет подтвердить запрос пользователя. Сама услуга будет предоставлена ​​в течение суток.

Владелец жилья получает через «Дію» уведомление и сможет дать согласие прямо со смартфона. А если пользователь переезжает, то сможет так же легко выписаться.

Как показать электронную прописку

Данные о прописке автоматически появятся в єлектронном реестре. После этого не надо будет идти по кабинетам и доносить какие-то справки.

Если есть бумажный паспорт, прописаться онлайн не получится?

Для экспериментального проекта потребуется ID-паспорт. Параллельно идет работа над законопроектом, который зафиксирует изменения на уровне государства.

После принятия закона услуга станет доступной и для владельцев паспортов-книжек. Также документ предполагает:

отмену штампов в паспортах – подтверждением регистрации места жительства данные о регистрации;

защиту права собственности – возможность беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом (выписать любое лицо, которое задекларировало свое место жительства в недвижимости владельца);

отмену обязательного визита в военкомат при смене места жительства онлайн;

получение пенсии в любой точке Украины - заявление о назначении пенсии и ее получение осуществляется независимо от места работы или места жительства заявителя.

Государство в смартфоне

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

Приложение "Дія"- это специально разработанное приложение в рамках проекта по диджитализации государственных услуг, созданное для граждан Украины. В этом приложении можно хранить оцифрованные версии своих документов.

Сейчас пользователям приложения доступна возможность использовать ряд цифровых версий документов с помощью смартфона: электронные паспорта (заграничный и ID-карта), студенческий билет, водительское удостоверение, полис гражданского автострахования, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении и тому подобное.

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Автор: Дмитрий Захаров