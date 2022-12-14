Генератор будет обеспечивать питание штаба и облегчать работу спецназовцев.

Воинская часть Сил специальных операций ВСУ получила генератор мощностью 88 кВт. Он поможет планировать и координировать специальные операции. Стоимость покупки - 960 тысяч гривен.

О передаче сообщили на сайте "Фонда" - общественной организации холдинга TECHIIA. Дизельный генератор Cummins C110 D5 мощностью 88 кВт будет обеспечивать питание штаба и облегчать работу спецназовцев.

Силы специальных операций – отдельный род сил ВСУ, который привлекают к планированию и выполнению ключевых миссий освобождения Украины от оккупантов. Например, освобождение острова Змеиный не обошлось без активного участия ССО. Но большинство их операций по понятным причинам остаются тайной.

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"Генератор - это не столь резонансная покупка, как броневики или ударные дроны, но не менее полезная для наших защитников. В штабе говорят, что с его помощью сделают много полезного для приближения победы Украины. И я убежден, что именно так и будет", – комментирует Олег Крот, руководящий партнер холдинга TECHIIA и директор "Фонда Течия".

Напомним, недавно организация передала военным 7 разведывательных дронов и 800 спасательных жилетов для военно-морских сил. Общая сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации" превысила $21,2 млн. Кроме этого, руководящий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимых вещей на почти $40 млн. Из соображений безопасности и из-за военной тайны детали этих закупок не разглашаются.