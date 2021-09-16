По мнению главы Киевской ОГА, закрытие школ может быть вынужденным, поскольку в области начало стремительно расти количество больных COVID-19.

Школы Киевской области, где до 20 сентября не будут вакцинированы 80% учителей, могут закрыть.

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, информирует пресс-служба ОДА.

"Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области. В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие – будут работать только те школы, где вакцинированы 80% работников... Есть все возможности для того, чтобы быстро исправить ситуацию и обеспечить обучение для детей даже тогда, когда область переведут в "желтую" зону эпидопасности. Если же до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Онлайна больше не будет", - акцентировал Володин.

Он подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начало стремительно расти количество инфицированных коронавирусом. Аналогично увеличивается и уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех – и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививка сейчас – это единственный способ защититься от болезни. Поэтому надеюсь, что сознательное отношение к своему здоровью все же восторжествует", - резюмировал Володин.

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В ОГА отметили, что сейчас в Киевской области среди педагогов провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации. Работа по иммунизации учительских коллективов продолжается. Для этого в учебные заведения выезжают мобильные бригады.

Карантин в Украине: что известно

Из-за эпидемии коронавируса в Украине ввели адаптивный карантин. Страну поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а самые строгие – в "красной". Пока все украинское государство - "зеленое", однако в последние дни ходит информация о переходе в "желтую" зону.

13 сентября этого года Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый" или "зеленый") и в нем будет содержаться информация о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении после COVID-19. В так называемом "желтом" сертификате будет информация о первых прививках, а "зеленый" - о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидопасности не будут применяться, если у всех участников (посетителей) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

Автор: Леся Лещенко