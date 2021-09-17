В итоге за свои действия ему пришлось извиняться.

Школьник из города Мелитополь Запорожской области растоптал учебник по украинскому языку для 11 класса. Сделал он это во время видеоконференции с двумя своими товарищами.

Соответствующее видео сегодня появилось в сети.

На записи можно увидеть, как двое других участников видеозвонка одобрительно реагируют на действия школьника, который бросил на пол учебник и прыгает на нем. Судя по видео, это произошло во время созвона в Instagram. При этом молодые люди активно использовали нецензурную лексику.

Впоследствии на странице школьника появились извинения за свой поступок. "Прошу прощения у украинцев, которых обидел, не знаю, что на меня нашло, просто не подумал", - написал он в Stories.

В Tik Tok он выложил более показательное видео, на котором сделал вид, что плачет.

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Автор: Виолетта Орлова