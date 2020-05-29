Уроки Всеукраинской школы онлайн для учеников 5-11 классов будут транслировать еще две недели

Школьники младших классов уходят на каникулы.

Обучение для учащихся базовой и старшей школы в виде всеукраинской трансляции уроков онлайн будет продолжаться еще две недели.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, трансляция уроков для 5-11 классов началась 6 апреля и должна завершиться в конце второй недели лета, то есть в пятницу, 12 июня.

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1-4 классы уже идут на каникулы.

Также отмечается, что после завершения 8-й недели работы Всеукраинской школы онлайн на YouTube-канале Минобразования доступно 1298 уроков для учащихся 5-11 классов и 239 – для учащихся начальной школы.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования Любомиры Мандзий, все уроки будут доступны на YouTube МОН. Ученики смогут их использовать в случае вынужденного пропуска занятий. Видео также пригодятся ученикам, которые будут сдавать ВНО, ведь тестирование предполагает проверку знаний за период всего обучения в школе.

В министерстве добавили, что на протяжении последних восьми недель видео Всеукраинской школы онлайн только на YouTube МОН набрали более 15,6 млн просмотров. 50,3% учащихся обучались с мобильных телефонов, а 38,3% - с компьютеров.

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