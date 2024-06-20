В Киеве до августа частично ограничат движение по Северному мосту: что известно

Завтра движение ограничат в первой и частично второй полосах в направлении с левого на правый берег Днепра

В Киеве до 21 августа будет частично ограничено движение по Северному мосту из-за ремонта покрытия. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"С 12:00 21 июня до 00:00 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр. В частности, в связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах в направлении с левого на правый берег Днепра", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Проблемы с мостами в Киеве

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве произошел очередной инцидент с дорожной инфраструктурой. На этот раз обвалилась часть конструкций Воздухофлотского путепровода. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на дорогу, проходящую под мостом внизу, упала часть тротуара.

В Киевской городской госадминистрации впоследствии предупредили, что из-за обвала конструкции движение под путепроводом перекрыто (стык улиц Борщаговской и Жилянской). Из-за происшествия было приостановлено движение трамваев №№ 1, 3 и движение авто вдоль трамвайной линии.

Поздно вечером 19 июня городские власти сообщили, что движение автотранспорта по улице Борщаговской под Воздухофлотским путепроводом полностью восстановлено.

Работы по расчистке автодороги и трамвайных линий, которые осуществляли спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения", полностью завершены.

Трамваи № 1, 3 начали курсировать уже сегодня утром.

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