В школах будут работать дежурные классы, куда можно привести ребенка, если его не с кем оставить или родители опасаются оставлять его дома одного.

Сегодня в Одессе школы будут работать в онлайн режиме.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.

Это решение принято после ряда взрывов, звуки которых сегодня рано утром слышали во всех районах города.

Отмечается, что школы сегодня будут работать онлайн, однако будут работать дежурные классы. В них можно привести ребенка, если его не с кем оставить или родители опасаются оставлять его дома одного.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.