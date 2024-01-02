Она застряла в полу первого этажа.

Во время массированного обстрела Киева одна из российских ракет попала в лечебное учреждение, в котором проходят реабилитацию раненые и травмированные защитники Украины.

Об этом сообщается на странице Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. Повреждена часть здания, ракета застряла в полу первого этажа, однако не взорвалась.

Тяжелораненых пациентов эвакуировали в другое лечебное учреждение, других решили перевести в безопасные места на территории заведения. Саперы изъяли боевую часть ракеты, также были убраны крупные обломки. Крышу здания закрыли специальной палаткой.

Видео дня

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал. Лечебное учреждение уже работает в штатном режиме.

Массированная атака по Украине 2 января: что известно

Российские захватчики атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, а также промышленные и военные объекты. Сначала они запустили 35 ударных дронов "Shahed - 136/131", а затем - крылатые, противорадиолокационные и аэробалистические ракеты.

Военные сообщили, что оккупанты применили 99 средств воздушного нападения - ракет разных типов, украинская противовоздушная оборона уничтожила 72 из них.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате атаки более 120 человек пострадали, еще пятеро - погибли.

Вас также могут заинтересовать новости: