По информации источников УНИАН, будут новые подозрения.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят обыски в канцелярии Киевской митрополии УПЦ МП. Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Служба Божья сегодня посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом. Обыски проходят у управляющего делами - митрополита Антония Паканича", - заявил собеседник.

По информации источников УНИАН, будут новые подозрения.

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Запрет УПЦ МП в Украине

Как известно, 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Львовская область стала первой в Украине, где больше не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины Украинской православной церкви Московского патриархата. Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял, что до начала агрессии России против Украины в 2014 году на Львовщине было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года их было 54. Также он добавил, что за время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

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