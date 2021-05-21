Решение фактически позволяет пострадавшим семьям в Канаде требовать от Ирана выплату компенсаций.

Верховный суд Онтарио (Канада) признал сбитие пассажирского самолета МАУ над Тегераном террористическим актом.

Об этом пишет Global News.

Судья Эдвард Белобаба обнаружил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были намеренными".

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"Истцы доказали, что сбитие обвиняемыми рейса 752 было террористическим актом и является "террористической деятельностью", – добавил судья. Также он отметил, что в то время в регионе не было вооруженного конфликта.

В своем решении суд Онтарио опирался на двух экспертов, один из которых пришел к выводам, что Стражи исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом и намеренно сбили его с целью уничтожить".

Кроме того, в отчете бывшего министра общественной безопасности Ральфа Гудейла опровергается утверждение Ирана о том, что запуски ракет были результатом человеческой ошибки членов Корпуса стражей.

Судья вынес решение по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту МАУ 8 января 2020 года.

Судебные документы передали Ирану, но он не защищался в судебном процессе.

В деле фигурируют, в частности, Корпус Стражей исламской революции Иранские вооруженные силы и верховный лидер Али Хаменеи.

Решение фактически позволяет пострадавшим семьям в Канаде требовать от Ирана выплату компенсаций.

Сбитие украинского самолета в Иране: детали

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту "Тегеран-Киев". Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы из самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Позже стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроет правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения по вопросам безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили преднамеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причинах сбития самолета и настаивала, чтобы Иран добавил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследование сбития украинского самолета.

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Автор: Яна Ставская