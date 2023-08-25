В Министерстве юстиции Украины назвали имена, которыми чаще всего называли малышей в первом полугодии 2023 года.
В ведомстве напомнили, что имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного, это определено статьей 146 Семейного кодекса Украины.
"Если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства - имя для малышей определяется ее матерью. Ребенку может быть дано не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец. Спор между родителями относительно имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом", - рассказали в Минюсте.
Отмечается, что в первом полугодии 2023 года при государственной регистрации рождения девочек чаще всего называли:
👧 Анастасия;
👧 Виктория;
👧 Дарья;
👧 Ева;
👧 Злата;
👧 Екатерина;
👧 Мирослава;
👧 Мария;
👧 София;
👧 Соломия.
А самыми популярными именами среди мальчиков стали:
👶 Андрей;
👶 Богдан;
👶 Владимир;
👶 Василий;
👶 Даниил;
👶 Иван;
👶 Матвей;
👶 Николай;
👶 Александр;
👶 Ярослав.
Ситуация с новорожденными на оккупированных Россией территориях
Как сообщал УНИАН, российские захватчики заставляли украинцев на временно оккупированных территориях регистрировать своих новорожденных детей гражданами РФ. В случае отказа они не могли получить помощь в базовых потребностях.
Кроме того, российские оккупанты отказываются предоставлять выплаты беременным и роженицам с украинским паспортом, если они продолжают отказываться от "нового гражданства".