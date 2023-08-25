Родители отдавали предпочтения традиционным именам для детей.

В Министерстве юстиции Украины назвали имена, которыми чаще всего называли малышей в первом полугодии 2023 года.

В ведомстве напомнили, что имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного, это определено статьей 146 Семейного кодекса Украины.

"Если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства - имя для малышей определяется ее матерью. Ребенку может быть дано не более двух имен, если иное не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец. Спор между родителями относительно имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом", - рассказали в Минюсте.

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Отмечается, что в первом полугодии 2023 года при государственной регистрации рождения девочек чаще всего называли:

👧 Анастасия;

👧 Виктория;

👧 Дарья;

👧 Ева;

👧 Злата;

👧 Екатерина;

👧 Мирослава;

👧 Мария;

👧 София;

👧 Соломия.

А самыми популярными именами среди мальчиков стали:

👶 Андрей;

👶 Богдан;

👶 Владимир;

👶 Василий;

👶 Даниил;

👶 Иван;

👶 Матвей;

👶 Николай;

👶 Александр;

👶 Ярослав.

Ситуация с новорожденными на оккупированных Россией территориях

Как сообщал УНИАН, российские захватчики заставляли украинцев на временно оккупированных территориях регистрировать своих новорожденных детей гражданами РФ. В случае отказа они не могли получить помощь в базовых потребностях.

Кроме того, российские оккупанты отказываются предоставлять выплаты беременным и роженицам с украинским паспортом, если они продолжают отказываться от "нового гражданства".

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