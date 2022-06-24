Что касается стоимости логистики, то в целом она выросла очень существенно.

С начала войны цены на технику выросли где-то на 12-20% в Украине.

Об этом Forbes рассказал CEO компании "Фокстрот" Алексей Зозуля.

"Отмена пошлины на эти товары и доступ к валюте по приемлемому курсу позволили удержать рынок от падения и резкого роста цен. С начала войны цены выросли где-то на 12-20% в Украине. Если бы не решение о критическом импорте, они выросли бы значительно больше. Потому что именно отмена пошлины частично компенсировала валютные риски, стоимость логистики, которая выросла просто колоссально", - заявил он.

Что касается стоимости логистики, то в целом она выросла очень существенно. Магистральная – междугородная логистика между складами и распределительными центрами – подорожала более чем в 1,5 раза за топливо. Логистика доставочная – к потребителю – выросла чуть меньше.

"Сегодня в Украине нет того ассортимента, который был до войны. И в тех количествах и многообразии, в которых хотели бы ретейлеры и потребители. Мы имеем заблокированную морскую логистику - это до 70% поставки товаров.. Активным является канал получения товаров из Европы - Польша и Румыния и страны Прибалтики. Этот канал узкий относительно пропускной способности, поэтому мы с партнерами сфокусировались на группах товара, имеющих наибольшую оборачиваемость. Это, прежде всего, смартфоны и техника из мелкого быта", - добавил Зозуля.

Сейчас структура продаж постепенно возвращается к" довоенному " уровню. Прежде всего, из-за того, что украинцы понемногу возвращаются из-за границы, что сразу отразилось на оживлении рынка.

"В целом спрос упал вдвое. Есть такие категории, которые упали катастрофически, но есть такие, которые удержались, а то и увеличили продажи. К примеру: в марте продажи телевизоров снизились до 70%, неактуальной на тот момент была встроенная бытовая техника. Вместе с тем, тогда взлетел спрос на специфические товары, которые были востребованы среди волонтеров и вынужденных и переселенцев. К примеру, павербанки и различные аксессуары для смартфонов, мелкая бытовая техника – то, что нужно было, чтобы организовать быт людей на новом месте. Также по отдельным товарам вырос спрос из - за запросов для военных действий", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украину ввозят на 50% меньше техники, чем до войны. Ретейлеры прогнозируют дефицит недорогой электроники.

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