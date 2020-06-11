С акции в поддержку Стерненко прогнали пропагандистов Шария

«Журналисты» в сопровождении полиции покинули место происшествия.

Активисты прогнали «журналистов», работающих на веб-сайте скандального блогера Анатолия Шария, с акции поддержки Сергея Стерненко, которая продолжается возле Главного следственного управления СБУ.

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Как передает корреспондент УНИАН, двое «журналистов» пришли на акцию, их опознали активисты и с криками "Шарий на..." прогнали с места происшествия.

Они в сопровождении полицейских покинули место происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, одесский активист Стерненко пришел к ГСУ СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Поддержать Стерненка к зданию управления пришли около 100 неравнодушных граждан.

Активиста, на которого в 2018 году было совершено три нападения, обвиняют в убийстве одного из нападавших Ивана Кузнецова, которого он убил случайно, когда оборонялся.

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