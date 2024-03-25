Рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальной среде.

99.9% всех собранных пачек табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в Украине имели маркировку, которая соответствует требованиям украинского законодательства. Таковы результаты исследования, которое в 1 квартале 2024 года провело независимое международное исследовательское агентство "Nielsen" в Украине по заказу Табачного комитета Европейской Бизнес Ассоциации по сбору пустых выброшенных пачек ТИЭН.

Таким образом, в отличие от традиционных сигарет, рынок ТИЭН в Украине развивается только в легальной среде, а нелегальная торговля такой продукцией практически отсутствует из-за сложности ее производства, которое является высокотехнологичным.

Всего было проанализировано 600 пачек и единственная найденная пачка с маркировкой, которая не соответствует требованиям законодательства, маркирована как для "Duty Free", и составляет 0.1% от общей выборки. Сбор пачек осуществлялся с 12 по 24 февраля 2024 года в трех крупных городах Украины (Киев, Одесса, Львов).

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Такие результаты подобны тем, которые были получены в предыдущей волне исследования, проведенного 2 года назад (в 4 квартале 2021 года), когда сбор пачек осуществлялся в большем количестве городов (7).

Напомним, согласно последнему исследованию Kantar, уровень нелегального рынка сигарет в Украине в 2023 году достиг 25,7% (по состоянию на октябрь). Еще в июне 2023 года этот показатель составлял 19,5%. Такой процент "тени" является абсолютным антирекордом за всю историю исследования Kantar нелегальной торговли сигаретами в Украине, начиная с 2011 года.

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