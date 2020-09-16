ВР не поддержала законопроект, которым планировалось снять ограничения на обучение, в том числе на русском языке в вузах для иностранцев.

Верховная Рада не поддержала законопроект, которым планировалось снять ограничения на обучение, в том числе на русском языке в вузах для иностранцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства" (№ 3717) проголосовали лишь 210 народных депутатов.

ВР направила законопроект на повторное первое чтение в комитет. За это проголосовали 235 народных депутатов.

На сегодняшний день законом о высшем образовании предусмотрено, что учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнении индивидуальных заданий и проведении контрольных мероприятий на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения соответствующих дисциплин на государственном языке.

Что предлагалось в отклоненном законопроекте:

Отклоненным законопроектом предлагалось установить, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать изучение такими лицами государственного языка.

Как прошло голосование

Во время доклада на заседании ВР народного депутата Марию Мезенцеву перекрикивали члены фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина", протестуя против фактического возврата русского языка в высшем образовании для иностранцев. В то же время ряд депутатов отмечали, что преподавание на английском и украинском в вузах приводит к потере части иностранных студентов из стран СНГ, которые хотят учиться на русском.

В сессионном зале звучали оскорбления, депутаты перекрикивали друг друга. Некоторые заявляли, что законопроект был специально внесен перед местными выборами, чтобы снова разделять избирателей по языковому признаку.

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Автор: Надежда Пришляк