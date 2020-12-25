Сценка шопки состоит из пяти двухметровых фигур, которые символизируют религиозных персонажей.

Во Львове на площади Рынок в пятницу, 24 декабря, открыли авторскую интерактивную рождественскую шопку.

Сценка шопки состоит из пяти двухметровых фигур, вырезанных из тополя, которые разрисовывали дети из Львова. Все символизируют религиозных персонажей: маленького Иисуса, Марию, Иосифа, ангелов и царей.

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Как сообщает Эспрессо, открытие шопки состоялось при участии группы KYRBASY, участники которой исполнили несколько рождественских песен.

Шопка будет стоять на площади Рынок до 22 января. Все желающие могут фотографироваться возле нее.

Что такое Рождественская шопка

Рождественская вертеп - это разновидность вертепа, преимущественно макет, изображающий вифлеемскую конюшню, в ночь Рождества Христова. Может быть выполнена как в миниатюре, так и в больших размерах. Обязательными элементами являются фигуры Иисуса Христа, Матери Божьей и святого Иосифа в зависимости от вариаций, в шопке могут также быть пастушки, животные, три царя или другие персонажи.

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Автор: Александр Топчий