Почти 80% граждан празднуют Рождество 7 января, а 15% - празднуют его дважды

56% опрошенных граждан Украины считают Рождество любимым среди новогодних праздников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" со 2 по 4 января.

77% респондентов отметили, что празднуют Рождество 7 января, 15% сказали, что отмечают этот праздник дважды - как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря). Лишь 3% отмечают Рождество только 25 декабря, 5% украинцев вообще Рождество не празднуют. Больше всего тех, кто празднует Рождество в две даты, или же по новому стилю - в западных регионах и в Киеве.

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В то же время 28% респондентов считают самым любимым среди новогодних праздников Новый год, 6% - День Святого Николая, 3% - старый Новый год.

Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, 35% - не верят. В Деда Мороза верят меньше - 31%, не верят - 65%. Социологи отмечают, что за последний год увеличилось количество тех, кто верит в Святого Николая, зато количество тех, кто верит в Деда Мороза, не изменилось.

По данным опроса, больше всего тех, кто верит в Святого Николая и считает самым любимым праздником Рождество, проживают на западе Украины, в то же время относительно больше верят в Деда Мороза и считают любимым праздником Новый год - на юге и востоке. Несмотря на это, даже в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк