Одесская ОГА не разорвет контракт с директором худмузея Ройтбурдом

Известный художник обжалует решение апелляционного суда.

Одесская областная государственная администрация не расторгнет контракт с Александром Ройтбурдом, увольнение которого с должности директора Одесского художественного музея облсоветом суд признал законным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА, сославшись на заявление председателя обладминистрации Максима Куцего.

Отмечается, что Куцый встретился сегодня с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом, и заверил известного художника, что поддерживает его.

Читайте такжеГлавные новости Украины за 2 июня: стрельба в Одессе и протест рестораторов под Кабмином

Отмечается, что художник намерен обжаловать решение суда, а Куцый обещал ему в этом всяческую поддержку.

«Одесская ОГА предоставит всю возможную юридическую помощь и выступит третьей стороной на стороне истца. Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место», - заявил Куцый.

В пресс-службе заявили, что сейчас Ройтбурд продолжает руководить Одесским художественным музеем.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет уволил Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Этот вопрос с голоса внес депутат Алексей Кобыльников, который заявил, что художник якобы имеет отношение к тому, что гражданин России, которого он взял на работу, избил экс-директора музея Виталия Абрамова. Сам Ройтбурд данное заявление, как и само избиение, опроверг.

В октябре прошлого года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины заявило, что областной совет уволил Ройтбурда, не имея на это никаких оснований.

10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным увольнение Ройтбурда. 28 мая Одесский апелляционный суд признал увольнение законным.

Справка УНИАН. 14 марта 2018 г. Одесский облсовет отказался утвердить в должности директора художественного музея Ройтбурда, несмотря на то, что он победил в соответствующем конкурсе. В частности, против назначения выступили представители фракции «Оппозиционный блок».

В тот же день на то время председатель Одесской ОГА Максим Степанов назначил Ройтбурда директором указанного музея. С Ройтбурдом подписали контракт на 5 лет.

Представители «Оппозиционного блока» неоднократно пытались уволить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста, во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации «Новое искусство» (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год - президентом.

Кроме того, он работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины и России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram