Сейчас из Запорожья в Мариуполь уже отправился 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.

Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня, 22 марта, будут работать 3 гуманитарных коридора.

Об этом вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в видеообращении.

"Сегодня работаем сосредоточенно над эвакуацией мариупольцев. Для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожья сегодня будет работать 3 маршрута: Бердянск – Запорожье (место сборов - спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27); Мангушская община – Запорожье (место сборов - село Юровка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"); Никольское – Запорожье (место сбора - школа №2, ул. Парковая, 23)", - отметила Верещук.

Автобусы будут поданы на места сбора с 9:00 до 10:00 утра.

"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить к автобусам организовано в соответствии с инструкциями наших представителей на местах. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, сейчас из Запорожья в Мариуполь уже отправился 21 автобус и грузовики с гуманитарной помощью.

Также, добавила Верещук, сейчас решается вопрос доставки дополнительного объема топлива в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

Она напомнила, что в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам оказывается вся необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск: 3-62-76 и 3-52-5, мобильные номера: (097) 551-59-17 и (050) 439-75-29.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Запорожье: (095) 220-41-11; (067) 220-41-12.

А также можно обращаться на общий номер: 0800-503-508.

Как сообщал УНИАН, вчера из восьми согласованных гуманитарных коридоров сработало семь, всего удалось спасти и эвакуировать 8 тыс. 057 человек.