Певец уверен, что информацию о нем на сайте исправили россияне.

Украинский певец Виталий Козловский сообщил неприятную новость. Российская Википедия сообщила о его смерти, датированной 18 июня 2022 годом.

На сайте также отмечается, что артист погиб в Белгород-Днестровском, возле Одессы.

"Я "умер". Уже как 2 дня! По версии "Википедии". Хотя, вчера была ситуация, когда я был к этому близок, но все обошлось", – отреагировал Козловский на такую новость.

В комментариях к посту Козловский добавил, что его "похоронили", скорее всего, россияне, так как им могла не понравится его антивоенная позиция. К слову, на украинском сайте Википедии такой ошибки нет.

Также певец сообщил, что на днях попал в ДТП, но делиться подробностями происшествия не стал.

Напомним, ранее кот Виталия Козловского едва не сорвал прямой эфир.

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