У Зеленского подчеркнули, что сейчас наблюдается бум европейского экспорта к соседям России.

Россия начала разбирать любую импортируемую технику на запчасти, которые затем использует в военных целях.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину", - заявил Ермак.

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По его словам, после этого техника попадает в Россию.

"Любая иностранная техника, импортированная в Россию, может в конечном итоге быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут", - пояснил руководитель Офиса президента.

Ермак призвал международное сообщество сделать невозможным для России этот процесс.

Дефицит деталей в РФ

В результате антироссийских санкций, которые были введены после начала полномасштабной войны, РФ столкнулась с большим дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она полагалась годами при производстве оружия. Из-за этого страна-агрессор вынуждена пользоваться древними запасами примитивных боеприпасов советской эпохи и ищет способ восстановить доступ к высокотехнологичных чипов.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия использует компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

За последние несколько месяцев в Швеции украли около сотни камер наблюдения за скоростью движения на дорогах. Такие камеры потом обнаружили на российских дронах.

Как сообщил Bloomberg, официальные лица в Европе обеспокоены неожиданным всплеском экспорта бытовой техники, которую РФ может покупать через третьи страны для дальнейшего использования микрочипов из стиральных машин и холодильников в военной технике.

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