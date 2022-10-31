Он будет находиться под стражей до 17 декабря.

Суд избрал бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Насиров подозревается в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно - 722 млн гривен.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство и применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 декабря с альтернативой внесения 523,2 млн гривен залога.

В случае внесения залога он будет обязан прибывать к детективу, прокурору и суду по первому вызову, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания и работы, воздерживаться от общения с другим подозреваемыми по делу и свидетелями, а также отдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Также он должен будет носить электронный браслет.

Дело Романа Насирова

Напомним, что 18 октября Насирову и его советнику объявили о подозрении в получении взятки.

По версии следствия, глава ГФС Украины при пособничестве своего советника течение 2015 -2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен.

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