Непредвиденные обстоятельства в быту способны испортить планы, создать ряд проблем и сложностей. Именно поэтому лучше предупреждать неприятности, нежели решать их постфактум. Вот почему рекомендуем узнать, сколько стоят услуги мастеров в столице и к кому можно обратиться, если стиральная машина перестала исправно функционировать. Про процесс диагностики, устранения неполадок, цены на услуги и сроков предлагаем узнать на сайте "ремонт стиральных машин Киев" - специалисты данной организации проведут диагностику и ремонт быстро и качественно.

Откладывать ремонт стиральной машины – большая ошибка!

Каждый владелец прекрасно знает о том, что бытовая техника ломается не без причины. Редкие ситуации, конечно же, случаются, но подобное происходит лишь в 1 случае из 100. В основном к неисправностям приводят:

длительный срок эксплуатации стиральной машины без проведения сервисных работ;

неправильный уход за техникой.

Поэтому, все и всегда знают о том, что в один момент машина все же перестанет работать. И чем дольше откладывать ремонт, тем дороже будет его стоимость. Об этом стоит помнить!

Видео дня

Про поломки и про цены

Определить причину неисправности самостоятельно способен не каждый. Значит обращение к специалистам, опытным мастерам – единственное верное решение. Они проводят диагностику и выясняют, какие ремонтные работы нужно выполнить.

При самых простых неисправностях помогает обычная чистка. Процедура недорогая и доступная. Она не требует много времени. Но случается и так, что мастер выясняет, что подшипники нужно в срочном порядке менять. В этом случае ремонт будет стоить от 2700 грн. Чем дороже бытовой прибор, тем выше стоимость запчастей к нему. Поэтому в отдельных случаях одна и та же процедура может стоить для разных заказчиков намного выше.

Зачастую, самыми распространенными, несложными по своей специфике и недорогими являются следующие неисправности:

наличие посторонних предметов в бачке или патрубках;

прорыв шлангов/патрубков;

появление течей;

разрыв приводного ремня.

В подобных случаях ремонтные работы стоят от 500 грн. Повышение цены зависит от модели машины, срочности ремонта, наличия комплектующих. Цена рассчитывается после диагностики.

Во всех иных случаях – ценовая политика будет выше. Так, например:

Замена ТЭНа в 2024 году в Киеве обойдется в 1300–1800 грн.

Ремонт модуля управления – процесс сложный и дорогой. Минимум нужно будет заплатить 1500–2000 грн.

Замена подшипников в машинах до 6 кг стоит от 2900 грн, а свыше 6 кг – минимум до 3500 грн.

Если проводить анализ расценок, то ремонт модуля управления всегда дешевле, чем покупка нового. Но, к сожалению, не всегда запчасть подлежит ремонту. В последнее время, исходя из ряда причин, данная неисправность случается все чаще. Потому важно учесть, что при поисках новой комплектующей потребуется чуть больше времени на ремонт.

Заявка – выезд мастера – выполнение ремонта

Вцелом же от поступления заявки о вызове мастера до завершения технических ремонтных работ проходит минимум времени. В современном мире – это очень важно. Именно поэтому специалисты ремонтной компании выезжают на место оперативно и стремятся оказать максимальную помощь клиенту. При этом выезд мастера и проведение диагностических работ обычно включены в стоимость услуг. И только лишь при отказе от ремонта вашей стиральной машины, согласно правилам компании, нужно будет оплатить фиксируемую сумму – 400 грн.