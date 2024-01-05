Правительство приняло соответствующий законопроект.

В Украине в рамках реформы высшего образования вводят модель государственных грантов для студентов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение. Об этом сообщил в Telegram украинский премьер Денис Шмыгаль.

"В этом году планируем запустить масштабную реформу высшего образования. Сейчас есть обучение "на бюджете" и по контракту. Мы предлагаем изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов. Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что государственный заказ - это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства.

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"Одновременно мы вводим модель государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение. В настоящее время 60% студентов обучаются по контракту. Наша цель - чтобы наоборот, более 60% студентов получали различные виды государственной поддержки", - написал он.

Образовательная реформа в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о планах государства по изменению процесса получения высшего образования. По его словам, теперь студенты смогут выбирать, сколько учиться, а также менять специальность. Кроме того, контрактники смогут регулировать сроки своего обучения.

Вместо вечернего и заочного учений введут дистанционное. Федоров называет "заочку" "советским рудиментом образования".

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