Увольнение бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов Евромайдана в 2014 году, было незаконным — его восстановят в должности.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение было принято 30 июля Окружным административным судом Киева.
Кроме того, суд постановил компенсировать Мариченко 20 тыс. грн судебных расходов.
Читайте такжеДвое обменянных экс-"беркутовцев", которые вернулись в Киев, остаются подсудимыми - РябошапкаТаким образом, ОАСК удовлетворил ходатайство бывшего "беркутовца", который оспорил свое увольнение из полиции по факту неявки на службу после передачи на оккупированный Донбасс в рамках обмена пленными.
В суде считают мужчину "заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных".
Дело против экс-"беркутовцев"
Бывшие служащие спецроты "Беркут" Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко были задержаны в 2014-2015 годах.
Их обвинили в массовых расстрелах Евромайдана 20 февраля 2014 года. В частности, им вменяют гибель 48 человек и покушение на жизни 80 других.
В декабре 2019 года их освободили из-под стражи и обменяли на пленников, удерживаемых на оккупированном Донбассе, но вскоре после этого Маринченко и Тамтура вернулись на подконтрольные Украине территории.
Кроме того, суд продолжил рассмотрение их дела.
Поскольку после роспуска "Беркута" Александр Маринченко поступил на службу в столичную полицию, то после возвращения он потребовал восстановить себя в должности.