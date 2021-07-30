Александр Маринченко добился признания своего увольнения из полиции незаконным.

Увольнение бывшего бойца спецроты "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов Евромайдана в 2014 году, было незаконным — его восстановят в должности.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее решение было принято 30 июля Окружным административным судом Киева.

Кроме того, суд постановил компенсировать Мариченко 20 тыс. грн судебных расходов.

Читайте такжеДвое обменянных экс-"беркутовцев", которые вернулись в Киев, остаются подсудимыми - РябошапкаТаким образом, ОАСК удовлетворил ходатайство бывшего "беркутовца", который оспорил свое увольнение из полиции по факту неявки на службу после передачи на оккупированный Донбасс в рамках обмена пленными.

В суде считают мужчину "заложником межгосударственных политических договоренностей и участником спецоперации по освобождению украинских пленных".

Дело против экс-"беркутовцев"

Бывшие служащие спецроты "Беркут" Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко были задержаны в 2014-2015 годах.

Их обвинили в массовых расстрелах Евромайдана 20 февраля 2014 года. В частности, им вменяют гибель 48 человек и покушение на жизни 80 других.

В декабре 2019 года их освободили из-под стражи и обменяли на пленников, удерживаемых на оккупированном Донбассе, но вскоре после этого Маринченко и Тамтура вернулись на подконтрольные Украине территории.

Кроме того, суд продолжил рассмотрение их дела.

Поскольку после роспуска "Беркута" Александр Маринченко поступил на службу в столичную полицию, то после возвращения он потребовал восстановить себя в должности.

Автор: Станислав Кожемякин