Два экс-"беркутовца" после обмена с ОРДЛО вернулись в Киев – адвокат (фото)

Экс-«беркутовцы» призывают «срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».

Выданные в декабре представителям ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами два бывших сотрудника спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев.

Об этом сообщил адвокат экс-«беркутовцев» Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

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«Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей», - отметил он.

Адвокат также выложил фото открытого письма экс-«беркутовцев» к президенту, генеральному прокурору и председателю Верховной Рады. В письме Маринченко и Тамтура, в частности, отмечают, что были вынуждены согласиться на участие в обмене, поскольку их отказ поставил бы под угрозу обмен в целом.

Также экс-«беркутовцы» «призывают срочно отменить закон про амнистию майдановцев и обеспечить справедливое и непредвзятое расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».

Как сообщал УНИАН, Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-«беркутовцев» под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернула 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала экс-«беркутовцев».