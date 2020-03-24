Суд не изменил меры пресечения экс-"беркутовцам", которые вернулись в Киев после обмена с боевиками

Прокуроры подали соответствующее ходатайство в канцелярию суда, и, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, суд в течение 72 часов должен назначить заседание по рассмотрению вопроса относительно содержания обоих экс-”беркутовцев” под стражей.

Святошинский райсуд Киева так и не рассмотрел ходатайство прокуроров об изменении мер пресечения экс-“беркутовцам” Александру Маринченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в массовых расстрелах активистов Майдана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Янис Симонов.

Он отметил, что 17 марта прокуроры подали в канцелярию суда ходатайство об изменении мер пресечения Маринченко и Тамтуре, но судебное заседание не было назначено, а следующее заседание по делу против 5 экс-"беркутовцев" состоится 4 июня.

В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, рассмотрение ходатайства об избрании или изменении меры пресечения является неотложным следственным действием, и суд должен был рассмотреть ходатайство прокуроров в течение 72-х часов с момента его подачи, то есть не позднее пятницы, 20 марта.

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Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александр Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства. 29 декабря их передали боевикам ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

В феврале Маринченко и Тамтура вернулись в Киев. Они присутствовали на заседании суда 17 марта.

Прокуроры намеревались на том заседании подать ходатайство о содержании Маринченко и Тамтуры под стражей, поскольку они нарушили личные обязательства, не явившись на заседание суда 14 января. Однако председательствующий по делу судья Сергей Дячук не дал прокурорам такой возможности, сославшись на карантин и закрыв судебное заседание до 4 июня. Прокуроры подали соответствующее ходатайство в канцелярию суда.