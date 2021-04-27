За два месяца до убийства подозреваемого задерживали в Киеве с пистолетом.

Подозреваемым в убийстве мужчины в центре Днепра 24 апреля оказался призер юношеской Олимпиады 2014 года Джаббар Юсиф, ранее выступавший за сборную Азербайджана по греко-римской борьбе.

Читайте такжеГромкое убийство в Днепре: полиция установила личность киллера – СМИОб этом пишет Dетектив-Info.

Сообщается, что в 2016 и 2018 годах Джаббар представлял Россию в турнирах по миксфайту в Крыму и бойцовском турнире в Краснодаре.

Кроме того, отмечается, что за два месяца до расстрела в Днепре Юсифа задержали в Киеве с пистолетом, украденным в одной из воинских частей Крыма в период его аннексии. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного оборота оружия, фигурант дела был взят под арест, но вскоре за него внесли залог в размере 181,6 тысячи гривень, и он вышел из СИЗО.

Убийство в Днепре: что известно

Убийство произошло 24 апреля около 14.40 в центре Днепра, в районе Соборной площади. К внедорожнику Land Cruiser 200 подбежал киллер и начал расстреливать авто.

Вместе с убитым в автомобиле был ребенок, однако он в результате обстрела не пострадал.

Убитым по предварительным данным оказался 42-летний Анар Мамедов. Он скончался от полученных ранений в карете «скорой помощи».

По данным СМИ, убитый и его брат Рамиз Мамедов руководили бандой, которая занимается поставками наркотиков по области. Преступная группировка насчитывает более 50 участников.

В то же время сообщается, что расстрелянный мужчина был полной тезкой бандита.

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Автор: Катерина Шварц