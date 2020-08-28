По его словам, во время нападения звучали угрозы с пожеланием смерти.

Один из пострадавших в результате нападения на микроавтобус в Харьковской области рассказал подробности того, что произошло.

Видео заявления мужчины опубликовал Telegram-канал ХС|Харьков.

«На нас было осуществлено вооруженное групповое нападение примерно на пяти машинах разных, людей было порядка 50 человек, все вооруженные. Окружили автобус, побили стекла, отстреляли по колесам или порезали колеса, я уже не знаю. Начали забрасывать в разбитые окна камни, фаеры. В общем пытались нас убить», – заявил он.

По его словам, во время нападения звучали угрозы с пожеланием смерти. Мужчина уверен, что нападение было запланированным.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал расстрел автобуса на ХарьковщинеПри этом он добавил, что в результате произошедшего он получил огнестрельное ранение: «С меня достали две пули».

Расстрел автобуса на Харьковщине: что случилось

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Автор: Катерина Шварц