Один из пострадавших в результате нападения на микроавтобус в Харьковской области рассказал подробности того, что произошло.
Видео заявления мужчины опубликовал Telegram-канал ХС|Харьков.
«На нас было осуществлено вооруженное групповое нападение примерно на пяти машинах разных, людей было порядка 50 человек, все вооруженные. Окружили автобус, побили стекла, отстреляли по колесам или порезали колеса, я уже не знаю. Начали забрасывать в разбитые окна камни, фаеры. В общем пытались нас убить», – заявил он.
По его словам, во время нападения звучали угрозы с пожеланием смерти. Мужчина уверен, что нападение было запланированным.
Читайте такжеЗеленский прокомментировал расстрел автобуса на ХарьковщинеПри этом он добавил, что в результате произошедшего он получил огнестрельное ранение: «С меня достали две пули».
Расстрел автобуса на Харьковщине: что случилось
- Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил, что на трассе «Киев-Харьков» расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».
- В полиции рассказали подробности инцидента.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, отметил, что нападавшие стреляли «в таких же, ехавших с политических гастролей».
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