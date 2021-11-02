Распродажа на AliExpress проводится ежегодно 11 ноября в честь Всемирного дня шоппинга.

Ежегодно 11 ноября компания АлиЭкспресс проводит грандиозную распродажу. В этот день можно купить товары со скидкой до 70%. Шопоголики всего мира ждут эту заветную дату, чтобы выгодно закупиться. К счастью, для недорогой покупки не придется часами стоять в очередях и драться за товар, ведь АлиЭкспресс доставляет продукты по всему миру.

Распродажа 11.11 на AliExpress: как будет проходить

Подготовка к распродаже началась 28 октября. С этого дня пользователи могут добавлять товары в корзину (оформлять заказ необязательно), учавствовать в различных активностях и собирать скидочные купоны. Чем больше купонов и промокодов соберет участник – тем больше будет скидка.

Сама распродажа АлиЭкспресс начнется 11 ноября в 10:00 по Киеву. В это время активируются все скидки и купоны.

Как сэкономить на распродаже АлиЭкспресс

Для оплаты любых товаров можно собирать купоны и спецкупоны. Купоны продавцов получится применить только в том магазине, где они были получены. Кроме того, на страницах конкретных товаров можно найти промокоды, которые действуют ограниченное время.

Также в играх компании Aliland и Alibox можно заработать внутреннюю валюту. Игра Aliland будет работать до 10:00 13 ноября по Киеву. В ней нужно бросать кубик и собирать скидки разных магазинов на игровом поле.

В Alibox нужно накричать на определенный товар, чтобы получить скидку на него. Чем выше уровень, тем более ценные призы. 4 и 5 уровни откроются 11 и 12 ноября после оформления заказа.

Что купить на распродаже АлиЭкспресс 11 ноября

Самые заманчивые скидки распределены по отдельным категориям на сайте, чтобы каждый покупатель нашел интересный для себя товар.

Всё до 800. Здесь представлены скидки на товары, которые и без того имеют невысокую цену.

Горящие товары. В этом разделе можно ухватить скидку до 90%, но на очень ограниченное время.

Новогодние товары. Скидки на товары к главному празднику осени.

Товары топ‑брендов. Здесь представлены недорогие товары от самых лучших производителей.

Автор: Екатерина Пулатова