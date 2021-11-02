Ежегодно 11 ноября компания АлиЭкспресс проводит грандиозную распродажу. В этот день можно купить товары со скидкой до 70%. Шопоголики всего мира ждут эту заветную дату, чтобы выгодно закупиться. К счастью, для недорогой покупки не придется часами стоять в очередях и драться за товар, ведь АлиЭкспресс доставляет продукты по всему миру.
Распродажа 11.11 на AliExpress: как будет проходить
Подготовка к распродаже началась 28 октября. С этого дня пользователи могут добавлять товары в корзину (оформлять заказ необязательно), учавствовать в различных активностях и собирать скидочные купоны. Чем больше купонов и промокодов соберет участник – тем больше будет скидка.
Сама распродажа АлиЭкспресс начнется 11 ноября в 10:00 по Киеву. В это время активируются все скидки и купоны.
Как сэкономить на распродаже АлиЭкспресс
Для оплаты любых товаров можно собирать купоны и спецкупоны. Купоны продавцов получится применить только в том магазине, где они были получены. Кроме того, на страницах конкретных товаров можно найти промокоды, которые действуют ограниченное время.
Также в играх компании Aliland и Alibox можно заработать внутреннюю валюту. Игра Aliland будет работать до 10:00 13 ноября по Киеву. В ней нужно бросать кубик и собирать скидки разных магазинов на игровом поле.
В Alibox нужно накричать на определенный товар, чтобы получить скидку на него. Чем выше уровень, тем более ценные призы. 4 и 5 уровни откроются 11 и 12 ноября после оформления заказа.
Что купить на распродаже АлиЭкспресс 11 ноября
Самые заманчивые скидки распределены по отдельным категориям на сайте, чтобы каждый покупатель нашел интересный для себя товар.
- Всё до 800. Здесь представлены скидки на товары, которые и без того имеют невысокую цену.
- Горящие товары. В этом разделе можно ухватить скидку до 90%, но на очень ограниченное время.
- Новогодние товары. Скидки на товары к главному празднику осени.
- Товары топ‑брендов. Здесь представлены недорогие товары от самых лучших производителей.