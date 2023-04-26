По словам женщины, войну в Украине вообще не Россия начала, а Америка.

Верянка УП Московского патриархата выдала порцию крынжевых заявлений о том, что войну против Украины начала не Россия, а США. Более того, ракеты на мирные города запускают "бандеры" с запада Украины.

Как сообщает 5 канал, об этом неназванная женщина заявила во время общения с журналистами вблизи Киево-Печерской Лавры.

Верянка заявила, что одиозный патриарх РПЦ Кирилл якобы "молится за Донбасс, где идет война". Украинцев и россиян женщина считает "повязанными".

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"Мы все связаны - украинцы и российские", - заявила женщина.

Верянка также заявила, что "войну в Украине начала Америка", а ракеты на мирные города запускают "бандеры".

Подобные заявления пригожан УПЦ МП

Недавно прихожане УПЦ Московского патриархата во Львове "взорвались" антиукраинскими заявлениями о войне, развязанную Россией. Затем резонансный инцидент произошел в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Военный пришел в храм и спросил, сколько еще людей должны погибнуть, чтобы граждане перестали ходить в Московский патриархат. Потом на него набросились попы, повалили наземь и прижали головой к полу.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре один из служителей церкви взорвался неожиданными заявлениями об Украине, Донбассе и Майдане в лучших традициях российской пропаганды.

Кроме того, в Почаевской лавре, подчиненной УПЦ МП, назвали диктатора Владимира Путина "их правителем". Более того, там заявили, что ракеты по Украине запускает не Россия, а "Бог".

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