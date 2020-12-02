Правоохранительный комитет рекомендует ВР принять закон об ответственности пешеходов за переход дороги в темное время суток без светоотражающих элементов.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять в целом закон об ответственности для пешеходов за переход проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Речь идет о принятом ранее в первом чтении проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающих элементов пешеходами (№2694). Его рекомендуется принять во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета и его поправками.

Что предусматривает законопроект

Проектом закона в Кодексе Украины об административных правонарушениях устанавливается, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов, в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

В законе Украины "О дорожном движении" предлагается установить, что пешеход обязан двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, обочинам, в случае их отсутствия - по краю проезжей части автомобильной дороги или улицы, а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости - с использованием светоотражющих элементов (лента, жилет, наклейка).

Также депутаты рекомендовали ВР принять во втором чтении и в целом с предложениями и поправками комитета проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражающихэлементов участниками дорожного движения" (№2696).

Что предусматривает законопроект

Им, в частности, предполагается внести изменения в закон Украины "О дорожном движении". Предусмотрено обязать участников дорожного движения пользоваться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальными жилетами с светоотражающими элементами или носить одежду, которая имеет светоотражающие элементы. В законопроекте сказано, что водитель должен "находиться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на проезжей части дороги (улицы) вне транспортного средства в специальном жилете со светоотражающими элементами, а также обеспечить выполнение этого требования пассажирами его транспортного средства".

Кроме того, члены комитета приняли такое же решение по проекту закона Украины "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№2697).

Что предусматривает законопроект

Изменениями, которые вносятся в КУоАП, увеличиваются размеры штрафа за неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения.

Штраф составит 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн). На сегодняшний день предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

За такие же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, штраф составит 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Это в 3,75 раза больше, чем предусмотрено действующим законодательством, - на сегодняшний день размер штрафа составляет 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн).

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Автор: Татьяна Поляковская