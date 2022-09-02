Перед войной специалисты получали в среднем 21 300 грн.

В Украине по состоянию на август средняя зарплата в сфере сельского хозяйства составляет 17 500 грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"По состоянию на август 2022 года средняя зарплата в сфере сельского хозяйства – 17 500 грн. Перед войной специалисты получали в среднем 21 300 грн. Сегодняшний показатель уступает также среднегодовой прибыли за 2021 год, которая составляла 18 606 грн. До начала полномасштабной войны этот рынок демонстрировал очень хорошие тенденции с точки зрения заработка. Сегодня, к сожалению, работодатели вынуждены экономить", - говорится в сообщении.

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Аналитики отмечают, что больше всего (36%) работодателей предлагают зарплату от 12 400 до 16 400 грн. От 16 400 до 20 400 грн предлагают 28% работодателей, от 20 400 до 24 400 грн - 15%.

Согласно исследованию, больше всего зарабатывают руководители предприятий – 24 700 грн в среднем. На втором месте находятся специалисты по управлению проектами – 23 700 грн. Главные агрономы замыкают тройку лидеров с показателем 21 000 грн. А специалисты из категории "начальный уровень, мало опыта" получают почти среднюю заработную плату по сегменту сельского хозяйства – 14 000 грн.

"Наибольшим спросом среди компаний пользуются специалисты по контролю качества: на них приходится 9,3% актуальных вакансий. Вторую позицию занимают "закупки и поставки" – 9%. Третью и четвертую строчку с показателем 6% заняли агрономы и зоотехники", - сообщили в grc.ua.

Как сообщал УНИАН, наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам.