Пытки в Кагарлыке: суд избрал меры пресечения еще двум полицейским

Полицейскому, которого подозревают в другом эпизоде пыток, в начале января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в пытках работникам Кагарлицкого отделения Нацполиции на Киевщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, суд отправил под круглосуточный домашний арест оперуполномоченного Кагарлыцкого отделения полиции, который, по мнению следователей, в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшего в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения уличающих показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

Второму стражу порядка, которого подозревают в другом эпизоде пыток, в начале января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулима и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали в статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".

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