Она рассказала о полном механизме взыскания денег.

Военнообязанный имеет 10 дней, чтобы обжаловать в суде протокол ТЦК о нарушении воинского учета.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Козаченко в эфире Киев24. Она напомнила, что при необновленных данных ТЦК может отправлять свои сообщения военнообязанному на последний известный государству адрес, где лицо состояло на учете.

"Что происходит, если у нас пройдет срок и такой штраф на лицо будет выписан? Если такой протокол ТЦК выписан, это означает, что он уже начал действовать. Копия протокола направляется лицу и у лица есть 10 дней, если оно не соглашается с этим решением, считает, что оно неправомерно, обратиться в суд и его обжаловать", - отметила Козаченко. Видео дня

По ее словам, если лицо пропустило этот срок, оно имеет право его восстановить. Однако, отметила адвокат, это сложно, потому что лицо в суде должно доказать, что такое пропускание срока произошло действительно по уважительным причинам.

Козаченко рассказала, что дальше взысканием штрафа занимается исполнительная служба.

"Если такой суд был проигран или не обжалован протокол идет в исполнительную службу на исполнение. Это означает, что исполнитель проверяет информацию, где лицо работает. Может быть направлено исполнительный лист по адресу, где он проживает, или где лицо работает. Или например исполнительное производство направляется по месту нахождения имущества такого лица. И в пределах штрафа может осуществлять соответствующие взыскания", - проинформировала Козаченко.

Она подчеркнула, что не может быть так, что забирается сразу вся зарплата на погашение штрафа. "Законодательство предусматривает, в каких пределах исполнители имеют право забирать зарплату. Обычно есть ограниченные проценты, кажется там не более 25% от заработной платы. Но например арест на имущество, хотя может накладываться исключительно в сумме штрафа, однако это может делать преграды по продаже такого имущества, его распоряжения. Что касается счетов, то такие счета банковские блокируются пока соответствующая сумма не будет взыскана. То есть есть масса финансовых неприятностей, которые непосредственно будут касаться лиц для того, чтобы сумма штрафа была реализована", - пояснила Козаченко.

Она напомнила, что штрафы во время особого периода могут составлять от 17 до 25,5 тыс грн.

Нарушение правил воинского учета

Как сообщал УНИАН, в июле некоторых военнообязанных оштрафуют и это касается тех, которые проигнорировали правила и не пошли обновлять свои учетные данные в ТЦК. Штраф начнут выписывать после 17-го числа.

Штраф за неявку в ТЦК и другие нарушения могут быть выписаны на основании двух статей: 210 - "За нарушение правил воинского учета" и 210-1 - "За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Нарушением правил воинского учета считаются ситуации, когда военнообязанный:

не состоит на учете по месту жительства, работы или учебы;

не прибыл по вызову ТЦК для постановки на воинский учет;

не оформил военно-учетные документы;

переехал в военное время без разрешения ТЦК и тому подобное.

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