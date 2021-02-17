Протестующие угрожают остановить весь железнодорожный транспорт в Украине, если руководство УЗ их не услышит.

Под зданием Кабинета министров сегодня протестуют железнодорожники. Организовал протесты профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Об этом говорится в анонсе профсоюза 16 февраля.

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Работники УЗ недовольны действиями руководства, которое, по их мнению, затягивает с рассмотрением повышения зарплат. По словам представителей профсоюза, сейчас уровень зарплат является "ниже среднего".

"Железнодорожники заслуживают на социальный диалог. И мы завтрашней акцией (17 февраля – УНИАН) под Кабинетом министров попытаемся вернуть диалог в нормальное конструктивное русло», – заявил председатель дорожной профорганизации Львовской железной дороги Артем Корольков.

Главными причинами акции железнодорожники назвали низкую заработную плату и массовые сокращения.

Во время протестов спикеры пригрозили провести всеукраинскую акцию неповиновения с полной остановкой железнодорожного транспорта в Украине.

Кроме того, участники митингов призывали отменить решение о неполном рабочем дне для отдельных категорий работников, перечислении пенсий в профессиональный негосударственный фонд "Магистраль" в пользу работников в 100% объеме, принять решение о 100% возмещении государством проезда пассажиров-льготников.

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Автор: УНИАН