Подозреваемая во время визита Путина и экс-премьера Италии Берлускони на винзавод "Массандра" в 2015 году самовольно изъяла из коллекции и откупорила бутылку вина стоимостью более $100 тыс.

Прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя изменила ранее сообщенное подозрение бывший "генеральной директорше" захваченного Россией винзавода "Массандра".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. Отмечается, что в январе 2016 года указанной гражданке Украины было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации прокуратуры, в конце февраля 2015 года подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода. В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" президентом Российской Федерации и бывшим премьер-министром Италии, она самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки – "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года, которое привез в Крым из Испании сам основатель "Массандры" граф Михаил Воронцов.

Энотека "Массандры"

В энотеке "Массандры" на момент аннексии Крыма сохранялось 5 бутылок Херес-де-ла-Фронтера, еще две бутылки были проданы на аукционе Сотбис в 1990-м и 2001 годах.

Читайте также"За крымское вино": против Путина и Берлускони в Украине открыли уголовное дело"Стоимость одной такой бутылки вина составляет более $100 тыс. и, согласно законодательству Украины, является национальным достоянием и имеет значительную историческую, научную и национальную ценность для государства", - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, "экс-гендиректору" Массандры сообщили о подозрении в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Сейчас женщине сообщено об изменении подозрения по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Визит Путина и Берлускони в Крым

11 сентября 2015 года Путин и Берлускони прилетели с визитом в оккупированный Крым. Среди прочего, политики вместе побывали в "штабе" объединения "Массандра" в Крыму, спустились в главный подвал с самой большой библиотекой вин в мире и продегустировали крымские вина.

17 сентября стало известно, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту нанесения ущерба в связи с самовольным откупориванием "гендиректором НПАО "Массандра" Яниной Павленко одной из 5 бутылок 240-летнего Херес-де-ла-Фронтера из коллекции предприятия.

Справка. Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" - одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных вин. После оккупации полуострова Российской Федерацией, в 2014 году, имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность – управлению делами президента РФ.

Автор: Светлана Макринская