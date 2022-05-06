Федор Шандор сейчас несет службу в батальоне теробороны.

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор не бросил преподавательское дело и читает лекции своим студентам прямо из окопов.

Об этом сообщил в Facebook Виктор Щадей и обнародовал соответствующее фото.

"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ Федор Шандор читает лекцию по "Туризмоведению" своим студентам. Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, которые помогают нашим военным. Ну а лекции студентам - это святое, их пропускать нельзя)))", - написал Щадей, который служит с Шандором в одном отделении.

В первый же день войны Шандор Федор Федорович пришел в военкомат и сейчас несет службу в батальоне тероборони. Сейчас он - на востоке Украины.

"Имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - добавил Щадей.

Фото преподавателя в окопе заметил и министр культуры Александр Ткаченко.

"Дистанционное образование в Украине переходит на новый уровень. Просто ужгородский профессор Федор Шандор просто проводит пары из окопов на востоке Украины. Как тебе такое, Илон Маск? Знаю Федора лично, очень горжусь этим", - отметил Ткаченко.

Напомним, в Ужгороде пограничники задержали "миллионера", который перелезал через забор в Словакию.

Вас также могут заинтересовать новости: